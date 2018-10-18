جامعة الشارقة تبحث التعاون مع جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع بمكتبه، سعادة سارة علي بن كرم مدير عام جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وبحضور الأستاذة فاطمة ناصر الحواى رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية، وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المتبادل بين الجامعة والجمعية في العديد من المجالات والأنشطة والفعاليات.

في بداية اللقاء رحب الدكتور صلاح طاهر بالحضور، مؤكداً على وجود العديد من فرص التعاون بين الجامعة وكافة جهات وهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي، حيث تواصل الجامعة اهتمامها بخدمة المجتمع المحلي في كافة المجالات.

من جانبها طرحت سعادة سارة علي بن كرم بعض المجالات والفعاليات التي تنظمها جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، ويمكن أن تساهم بها الجامعة من خلال طلبتها ومنها المشاركة في مشروع رواد الطاقة، وتشكيل فرق من طالبات الجامعة للمشاركة في هذا المشروع.