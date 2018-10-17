"الشارقة لعلوم الفضاء" تعرف الباحثين بمعدات أدوات الأنظمة "STK"

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، ورشتين عمل حول معدات أدوات الأنظمة "STK"، ألقاها الأستاذ ديوجو رودريجيز مدير شركة الرسومات التحليلية "AGI" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدث ديوجو رودريجيز حول مواضيع مختلفة تتعلق باستخدام برنامج STK في محاكاة مجموعات النظم العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS مما يشمل نظام التموضع العالمي "GPS"، ونظام غلوناس "GLONASS"، ونظام غاليليو "Galileo"، إلى جانب محاكاة عمل القمر الصناعي المصغر CubeSat، وهندسة وتصميم وتحليل مهمات الفضاء.

وتهدف الورشتين إلى تنمية خبرات الباحثين والطلبة العاملين في مختبر القمر الصناعي المصغر CubeSat في المركز، من خلال تعريفهم بكيفية استخدام برنامج STK، وتحفيزهم على التفكير النقدي، إلى جانب اتقان التقنيات المختلفة المستخدمة في تشغيل الأقمار الصناعية، وذلك للمساهمة في بعثات الفضاء، من خلال مواجهة الصعوبات والتحديات في إجراء التحليلات المعقدة والمتعلقة بالبعثات الفضائية، وذلك عن طريق جمع المعلومات، وإجراء التحليلات، وأيضاً توليد الافتراضات، وجمع الدلائل ثم تقديمها بشكل مبسط للمستخدمين.