الجامعــــة القاسمــية تعقد لقاءً تعريفياً لمدرسيها الجدد

الشارقة 24:

أطلع الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أعضاء الهيئة التدريسية، من الذين التحقوا حديثاً في السلك التدريسي، على مختلف خطط وبرامج الجامعة، لاسيما خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018-2019.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، بتأسيس الجامعة القاسمية، لتكون منارة للعلوم الإسلامية والعربية وقبلة لطلبة العلم من كل أنحاء العالم بفكر وسطي وانفتاح على كافة العلوم والثقافات، وأوضح أن الجامعة تتميز بكوكبة من الأكاديميين المتخصصين.

جاء ذلك، خلال اللقاء التعريفي والتوجيهي، الذي عقد يوم الثلاثاء، بمقر الجامعة، حيث حرص مدير الجامعة القاسمية، على طرح مختلف الخطط والرؤى التي تصب في سياسات تطوير الجامعة، وتنفيذ ومتابعة خطة العمل، وناقش خطة العمل للفصل الحالي، وسياسة الجامعة في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية، لتحقيق أفضل النتائج.

ورحب الأستاذ الدكتور رشاد سالم، بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، مهنئاً انضمامهم لأسرة الجامعة، وشكر جهود الأعضاء الحاليين في الفصول الدراسية الماضية.

من جهته، استعرض عمر العماري مسؤول مركز ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد، العديد من المرتكزات الأساسية للقاء التعريفي، ورؤية ورسالة مركز ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد، ومعايـير التراخيص والاعتماد.