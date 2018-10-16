جامعة الشارقة تستعرض أحدث تطبيقاتها الرقمية في جيتكس

الشارقة 24:

أطلقت جامعة الشارقة، خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن جناح الإمارة، مبادرة بعنوان "زايد رجل الأمة" المتمثلة في تصميم أكبر خريطة ذهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وتستعرض المبادرة، مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتقنية الخرائط الذهنية، وهي تقنية رسومية تعبيرية، يتم من خلالها عرض الأفكار بالصور والألوان والكلمات المفتاحية، والتي تعتبر من أفضل الأدوات المستخدمة عالمياً في مجال التفكير الإبداعي.

حضر إطلاق المبادرة، الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور عصام نصر سليم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتهدف المبادرة، إلى تقديم عمل منفرد ومبتكر لعام زايد 2018، والتي قدمتها وأشرفت على تنفيذها نجلاء البناي من كلية الاتصال والمدرب المعتمد في علم الخرائط الذهنية من مؤسسة توني بوزان ببريطانيا.

كما تهدف المبادرة، إلى توعية المجتمع باستخدام هذه التقنية، ونقل المعرفة من خلال عقد ورش عمل لتدريب 31 طالبة من جامعة الشارقة، على استخدام تقنية الخرائط الذهنية، وبرنامج iMindMap، كما تم اختيار ملخصات 12 كتاباً عن الشيخ زايد، رحمه الله، لتصميم المشروع.

كما عرضت الجامعة في المعرض، 5 تطبيقات إلكترونية أخرى، بينها تطبيق "سأصبح" الذي يتضمن العديد من المعلومات التي تساعد الطالب في الجامعة على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب لميوله واتجاهاته العلمية، بينما يختص التطبيق الثاني بعرض لكافة المؤتمرات التي يتم تنظيمها في الجامعة، ويتيح للمستخدم الحصول على كافة المعلومات الضرورية عن كل مؤتمر، أما تطبيق رابطة خريجي جامعة الشارقة، فيقدم مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية لخريجي الجامعة، مثل خدمة تحديث بيانات الخريجين، وخدمة الفرص الوظيفية، والفرص التطوعية، وغيرها من الخدمات، وتطبيق آخر عن صندوق الأفكار والابتكار لطلبة الجامعة.

كما تم عرض تطبيق جامعة الشارقة، الذي يعرض خدماتها الإلكترونية، وروابط سريعة لأهم المعلومات التي تفيد الطالب والزائر، إلى جانب عرض التطبيقات التي تساعد الطلبة من ذوي الإعاقة في تصفح البرامج والمواقع الإلكترونية المختلفة، بصورة تدعم مختلف أنواع الإعاقة.

وقدمت الجامعة، خلال المعرض، عرضاً شاملاً بالبرامج والتخصصات الأكاديمية المعتمدة بالجامعة.