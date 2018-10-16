كليات التقنية تبحث تعزيز التعاون مع كهرباء الشارقة

الشارقة 24:

زار وفد من كليات التقنية العليا بالشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، للتعرف على المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة، وتعزيز التعاون بين الطرفين، في مجالات توفير فرص تدريبية للطلاب، ومتطلبات التوظيف والعمل التطوعي والإنساني.

استقبل الوفد، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، وتسلم سعادته درع تكريم من الدكتور عبد الله السويجي مدير الكليات، لمساهمة الهيئة المتميزة في تنمية وتطوير إمارة الشارقة، وإطلاق المبادرات المجتمعية المتميزة، وتقديراً لجهوده الهيئة الفاعلة في تدريب الطلاب، وصقل مهاراتهم المهنية وإثراء الجانب التطبيقي لهم، لتلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، في مختلف القطاعات الحيوية، وتمكينهم من الاستفادة من المعارف والمهارات المتقدمة التي تتميز بها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والتي ساعدت في تحقيق الأهداف الرئيسية للتدريب وتنمية وتطوير المهارات العملية للطلاب والطالبات.

وأكد سعادة الدكتور الليم، أن الهيئة تحرص على توفير الفرص التدريبية لطلاب وطالبات كليات التقنية، والمشاركة الفاعلة والمستمرة في معارض التوظيف، التي تنظمها الكليات التقنية العليا والجامعات بشكل عام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استراتيجية التوظيف وتطوير المهارات الأساسية.

واستعرض سعادته، المبادرات التي أطلقتها الهيئة لخدمة المجتمع، والمشروعات الخاصة بتوفير بيئة عمل مثالية للموظفين، لزيادة الإنتاجية، وبرامج التدريب المختلفة بالهيئة، التي تقدمها أكاديمية الهيئة للموظفين والطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور عبد الله السويجي، حرص كليات التقنية على توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع، ومنها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي تمثل إحدى المؤسسات الرائدة في مجالات عملها، وفي إطلاق المبادرات المجتمعية، وكل ما من شأنه تعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ومشجعة للعاملين لديها .