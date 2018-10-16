جامعة زايد تنظم "طريقك المهني" لخريجيها

الشارقة 24:

نظم مكتب الشؤون المهنية بجامعة زايد ملتقى إرشادياً وتدريبياً للخريجين بعنوان "طريقك المهني: الطريق إلى السعادة"، وذلك على مدى يومين في فرع الجامعة بأبوظبي، بهدف إطلاعهم على المستجدات المتسارعة في سوق العمل وكيفية تلبية متطلباته وتعزيز التأهل الذاتي، فضلاً عن اكتساب الفرص الجديدة الناشئة في القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من المزايا الوظيفية والمهنية التي يوفرها.

واطلع الخريجون خلال الملتقى، الذي حضره نحو 150 من خريجي الجامعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، على آليات البحث عن فرص العمل وأهمية كتابة سيرة ذاتية إلكترونية، دقيقة ومؤثرة، كما اطلعوا على محركات البحث المهنية وبرامج التعليم العالي المتاحة ومتطلبات المنح الدراسية.

وأكدت شما الظاهري، منسقة التطوير المهني للخريجين في مكتب عمادة شؤون الطلبة، أن فهم سوق العمل يعد اللبِنة الأساسية التي يجب أن يبدأ بها الخريج قبل الانطلاق في رحلة البحث عن عمل.

وأضافت: تقرر تنظيم هذا النوع من الأنشطة التدريبية بناء على استبيان سنوي لمجلس أبوظبي للتعليم يقيس مخرجات التعليم والأداء المهني لطلبة جامعة زايد، إذ تبين أن هناك عدداً كبيراً من الخريجين الذين لديهم الرغبة في التعرف على الفرص الوظيفية المتوفرة في إمارة أبوظبي ومتطلباتها، وملتقى "طريقك المهني" يعطيهم نظرة عن قرب عما يجب أن يتحلوا به لكي يكونوا الأنسب للوظيفة التي يحلمون بها.