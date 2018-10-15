جامعتا الشارقة و "إنسيف" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي "إنسيف" الماليزية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ونشر المعرفة وتدعيم التميز في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر البشرية العاملة في الحقل العلمي والأكاديمي، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية والبحثية في كافة الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة الدكتور إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي لمركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي في الجامعة العالمية .

وتم الاتفاق على إنشاء برنامج ماجستير مشترك في تخصص التمويل الإسلامي وإجراء البحوث المشتركة في برامج الدراسات العليا إلى جانب ترجمة البحوث العلمية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في المجلة العلمية التي تصدر في جامعة "إنسيف"، وتبادل الخبرات في مجال التحكيم العلمي للبحوث العلمية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية المشتركة وتبني المشروعات البحثية كما نصت المذكرة على التعاون في التأهيل والتدريب في مجال التمويل الإسلامي و تأسيس كرسي التمويل الإسلامي في جامعة الشارقة.