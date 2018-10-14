أميركية الشارقة تستعرض خدماتها المبتكرة في جيتكس

الشارقة 24:

عرضت الجامعة الأميركية في الشارقة، يوم الأحد، عدداً من المشاريع الطلابية في مجالي الهندسة والتصميم، في الدورة الـ 38 من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، تحت عنوان "التحول الرقمي".

وأكد الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة، خلال زيارته لمنصة الجامعة في المعرض، أهمية المشاركة في هذا الحدث التقني الكبير، وأوضح أن مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة ضمن جناح حكومة الشارقة في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، تأتي تأكيداً لالتزام الجامعة، بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، بالسعي نحو الابتكار والإبداع، خاصة أن الجامعة تصبو إلى أن تصبح من مراكز البحوث الرائدة في المنطقة، وهو ما تؤكده المشاريع التي تعرضها الجامعة في هذا الحدث المهم.

وعرضت كلية العمارة والفن والتصميم، 3 مشاريع طلابية، لاستكشاف آلية تفاعل التكنولوجيا مع الإنسان، من خلال جهاز يقوم باستباق حركات يدي الإنسان للمساعدة في وضع التصاميم، إلى جانب دراسة للتطبيقات الذكية التي تتعدى الشاشات التي تعمل باللمس أو الأجهزة الإلكترونية التي يمكن ارتداؤها كالسماعات وغيرها، حيث تضمن المشروع الأول سوار معصم يقوم بمساعدة المصممين على صنع التصاميم الثنائية والثلاثية الأبعاد، في حين ركز المشروع الثاني على تطبيق ذكي تفاعلي يعتمد على الإشارات والإيماءات للمساعدة في تعلم لغة جديدة بطريقة ممتعة وتعليمية في آن واحد، أما المشروع الثالث فركز على تطبيق ذكي يساعد العاملين في مجال الحياكة والخياطة، عبر توفير أنماط حياكة مختلفة يستطيع مستخدمي التطبيق الوصول إليها واستخدامها بسهولة.

كما عرضت كلية الهندسة مشروعين، لتحسين نوعية المعيشة للسكان خاصة الذين يستخدمون المواصلات العامة والذين يعانون من مشكلات حركية ويخضعون للعلاج بعد تعرضهم لحوادث أثرت على قدرتهم على المشي.

وركز المشروع الأول، على جهاز آلي يرتديه من يعانون من مشاكل في القدرة على المشي يقوم بتحليل معلوماتهم الخاصة وصنع أنماط للمشي تتناسب مع حالتهم للتسريع في عملية شفائهم ومساعدتهم على المشي، بينما ركز المشروع الثاني على تصميم محطات ذكية وصديقة للبيئة لانتظار الحافلات تحفظ الطاقة وتقلل من العبء على شبكة الطاقة الكهربائية في الدولة، وترفع من درجة رضا وسعادة المستخدمين في إمارة الشارقة.