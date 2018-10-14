جامعة الشارقة تشارك في مسابقة جائزة "هالت" العالمية

الشارقة 24 – وام:

شارك فريق من طلبة جامعة الشارقة في النهائيات الإقليمية لجائزة الهالت، في مدينة كوالالمبور، بعد فوزه بالجولة التأهيلية المحلية للجائزة، التي استضافتها جامعة الشارقة خلال أكتوبر 2017.

وابتكر الفريق نظاماً متكاملاً لتنقية المياه الملوثة وإعادة تكريرها إلى مياه صالحة للشرب والاستعمال، باستخدام الطاقة الشمسية، ثم يتم استخدام مخلفات المياه الملوثة بعد إعادة استخدامها في تخصيب التربة وتهيئتها للزراعة، حيث ساهم هذا النظام المنزلي في التخفيف من معاناة سكان المناطق النائية، لبعدهم عن مصادر المياه واستغراقهم الكثير من الوقت والجهد للحصول عليها.

واعتمدت فكرة المشروع على طاقة طبيعية متجددة وهي الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يخفف من عبء التكلفة المادية، وقد كانت الصعوبة الكبرى في تنفيذ المشروع تكمن في إيجاد نظام متكامل يضمن تحويل الطاقة للمنطقة المستهدفة بأقل تكلفة ممكنة، وقد استطاع الفريق تخطي جميع العقبات وتقديم المشروع أمام نخبة من الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة.

ضم فريق جامعة الشارقة عبد العزيز بشير سليمان طالب السنة الخامسة في كلية الهندسة، وآيات رشيد صمودة طالبة السنة الخامسة في كلية طب الأسنان، وملهم سودان طالب الماجستير في الهندسة الكهربائية، وخلدون فريد مارديني طالب السنة الخامسة في كلية طب الأسنان.