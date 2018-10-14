"الشارقة لعلوم الفضاء" ينظم محاضرة حول موجات الجاذبية

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة أولى محاضراته العلمية لهذا العام، حول موجات الجاذبية، ألقاها الدكتور أنطونيوس مانوساكس من قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بكلية العلوم في جامعة الشارقة.

وقسم المركز المحاضرة إلى جزئيين، الأول تحت عنوان "ما هي موجات الجاذبية؟"، والثاني تحت عنوان "التموج في نسيج الفضاء الزمكاني "الزمان والمكان"، وجذب المركز أساتذة وطلبة جامعة الشارقة، إلى جانب هواة علوم الفضاء والفلك.

وشملت المحاضرة عدداً من المواضيع منها: ماهية موجات الجاذبية، ومدى أهميتها، دور الثقوب السوداء في فهم هذه الموجات، وأيضاً أهم التطورات في مجال دراستها وتحليلها، وأهم المراصد العالمية كمرصد ليغو "LIGO" بالـولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب مقياس التداخل فيرجو"VIRGO"، كما تم التطرق إلى العصر الجديد في علوم الفضاء والفلك بفضل أحدث التقنيات والأجهزة التي تمكن من دراسة الكون بشكل أعمق.