الجامعة القاسمية تنظم زيارة لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

الشارقة 24:

نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 98 طالباً، ضمن برنامج تعرف على الإمارات.

وتجول الطلبة الجدد في قاعات الجامع وأروقته، وتعرفوا من خلال أحد المرشدين الثقافيين في مركز الجامع على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه.

وعبر الطلبة الجدد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، إذ يمثل تحفة معمارية متكاملة، وأكدوا أن مآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه عديدة ومتنوعة.