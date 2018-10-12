ندوة "واقع التعليم العالي" تشيد بالمنظومة التعليمية في الإمارات

الشارقة 24:

أشادت ندوة "واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي" التي قدمها الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة اليرموك سابقاً، في الجامعة القاسمية، باهتمام القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بالمنظومة التعليمية الجامعية.

وثمن الدكتور أبو عرابي الدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للجامعات في الإمارة، مشيداً بدعم سموه لاتحاد الجامعات العربية والمتمثل في إنشاء المبنى الجديد للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له.

واستعرض الدكتور سلطان أبو عرابي في بدء الندوة التي حضرها الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة مراحل تطور التعليم العالي في الوطن العربي، مشيراً إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يواجهان الكثير من التحديات أبرزها عدم وضوح أولويات واستراتيجيات البحث العلمي وضعف التمويل وهجرة الأدمغة إلى بلاد الغرب ومحدودية التعاون الدولي، منوهاً إلى انعزال البحث العلمي في الجامعات العربية عن الوحدات الإنتاجية والقطاع الخاص، ما أدى إلى حرمان الباحث الجامعي من الدعم المادي الذي كان من الممكن أن يقدمه القطاع الخاص له.