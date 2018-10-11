محمد بن سعود يشهد تخريج طلبة أميركية رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء الخميس، حفل تخريج الدفعة السابعة لطلبة الجامعة الأميركية برأس الخيمة، حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا، والبالغ عددهم 159 من مختلف الكليات، وذلك على خشبة مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

حضر الحفل، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية في رأس الخيمة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وأوضح البروفيسور حسن العلكيم رئيس الجامعة، في كلمته خلال الحفل، أن طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية ينتمون إلى عدد من البلدان ومن مختلف الأعراق والثقافات والديانات ومن كافة أرجاء المعمورة ويشكلون جميعا "أسرة الجامعة الأميركية في رأس الخيمة".

بعد ذلك، كرّم سمو ولي عهد رأس الخيمة، الطلبة الخريجين، وهنأهم على جهودهم لطلب العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق، مؤكداً سموه أن يوم التخرج يعتبر خطوة أولى للخريجين في مسيرتهم المهنية، لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحياة .