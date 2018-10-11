طلاب الجامعة القاسمية يستكشفون عالم الفلك والفضاء عن قرب

الشارقة 24:

نظم قسم الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية رحلة ثقافية تعريفية للطلاب المستجدين، إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن برنامج تعرف على الإمارات، بهدف تعريف الطلبة على أبرز المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة.

وجرى تنظيم الزيارة باعتبار مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أحد أهم وأكبر المراكز المتخصصة في الفلك، مما يتيح فرصة جيدة للطلاب لتعميق معرفتهم واستكشاف عالم الفلك والفضاء عن قرب، والتعرف على آخر المستجدات في هذا المجال.

بدوره، أشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بالتعاون الكبير بين الجامعة ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في استقبال الطلاب، مشيراً إلى أن المركز يمثل أيقونة هامة من أيقونات العلم في مجال الفلك، نظراً لما يمثله من أهمية عالمية بفضل كوادره وإمكاناته في إنتاج المعرفة في علوم الفضاء.

وقام الطلبة المستجدون الزائرون للمركز بجولة في أروقة قاعة المعارض الكبيرة، وصالة عرض القبة الفلكية، إلى جانب استماعهم لمحاضرة عامة عن المركز ودوره وأبرز أنشطته، التي تتصل بأهمية علم الفلك وإسهاماته في الحضارة الإنسانية بشكل عام وإسهامات العلماء العرب والمسلمين في تطوره.

بعد ذلك اطلع الطلاب على مرصد الشارقة الفلكي، وما يضطلعه من دور في رصد مختلف الأجرام، فضلاً عن جهود المركز في تأصيل البحث، وما يتوافر به من إمكانات وأجهزة حديثة.