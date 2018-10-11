انطلاق برنامج الدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

أعلن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، عن انطلاق الدورة الجديدة من برنامج الدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي، والذي يتم تنفيذه في الفترة من 6 أكتوبر 2018 إلى 12 فبراير 2019، بمعدل 100 ساعة تدريبية.

أكد الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن الدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي مصمم لغير المتخصصين في هذا المجال، وبذلك بهدف فتح آفاق جديدة من المعرفة والدراية بتقنيات أعمال الديكور، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة، حيث يعتمد البرنامج على استخدام برامج الحاسوب المتخصصة في التصميم، ويتولى التدريس فيه نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

يهدف البرنامج إلى التعرف على ماهية عناصر ومبادئ تصميم الديكور، من خلال الإلمام بطرق رسم المخطط الهندسي في توزيع الفضاءات الداخلية، وطرق تنظيم وتنسيق وترتيب الأثاث وما يجب مراعاته أثناء التنسيق، إضافةً إلى التعرف على الخامات واختياراتها، وفهم ماهية تأثيرات العوامل البشرية في تصميم الديكور، والقدرة على حل مشاكل التصميم، وفهم احتياجات ومتطلبات فضاءات الديكور، إلى جانب تشجيع المتدربين على الابتكار وخلق الأفكار والإبداع وتنمية القدرات والمعارف المكتسبة لدى المتدربين في النواحي الفنية التصميمية.