جامعة الشارقة تنظم مهرجاناً رياضياً للطلبة المستجدين

الشارقة 24:

شهدت ملاعب وصالات المجمع الرياضي في جامعة الشارقة، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي للطالب المستجد، التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب سنوياً، للترحيب بالطلاب الجدد، وكسر الحاجز النفسي، من خلال إقامة العديد من المنافسات الرياضية، بمشاركة الطلبة القدامى وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

يهدف اليوم الرياضي إلى إبراز دور الأنشطة اللاصفية في الجامعة، والتي تشكل أحد المرتكزات الأساسية للعملية التعليمية، إضافة إلى أن المهرجان هو فرصة كبيرة للطلبة الموهوبين ليعبروا عن مواهبهم الرياضية ليتم ضمهم ضمن منتخبات الجامعة في الفرق الرياضية المختلفة، تمهيداً للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية خلال فترة دراستهم.

شارك في فعاليات اليوم الرياضي المفتوح أكثر من 250 طالباً من المستجدين والقدامى، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك الإدارية.

بدأ الحفل بعرض رياضي قدمه عدد من الطلبة، ثم بدأت المنافسات في كافة ملاعب وصالات المجمع الرياضي في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة والبليارد والشطرنج والقوة البدنية والسباحة والكاراتيه والسكواش وريشة الطائرة وسنوكر والتنس الأرضي.