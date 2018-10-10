"أميركية الشارقة" تجانس بين الفكر والتطبيق بمعرض "السيركال أفينيو"

الشارقة 24:

نظم الحي الفني بشارع السركال في منطقة القوز، معرض أعمال فنية للهيئة التدريسية لكلية العمارة والفن والتصميم، تحت عنوان "البحث عن المادة: الأدوات والمجسمات الأولية واستكشاف المواد"، في الجامعة الأميركية بالشارقة، بهدف تسليط الضوء على أساليب التعليم، وروح العمل السائد في كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة، ويستمر المعرض الذي تحتضنه "دي أكاديمي" في مستودع رقم 44 حتى نهاية 24 أكتوبر.

وأكد الدكتور فاركي بالاتوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، أن الأعمال المعروضة ترتكز على التجانس بين الفكر والتطبيق العملي، ما كان له بالغ الأثر على التحصيل العلمي والتدريس في مجالات العمارة والفن والتصميم، وأن هذا المعرض مميزاً، لأنه أعطى الهيئة التدريسية المساحة والفرصة لتقديم النقد البناء.

وتفاوتت الأعمال المعروضة، لتظهر أفكاراً متنوعة، تم التعبير عنها باستخدام مواد مختلفة، وآليات صنع متعددة، كما حرصت الأعمال المعروضة على خلق توازن بين الإبداع الرقمي والتناظري، والذي يعكس تنوع تخصصات الهيئة التدريسية في الكلية، وتعدد ورش عملها المتطورة، التي تتناسب مع احتياجات العمل والإنتاج الرقمي والتناظري.

وأشار الدكتور بالاتوتشيريل، إلى أن المعرض يسلط الضوء على لغات التصميم المتنوعة، التي تتحدث بها الهيئة التدريسية، كما يقدم ما هو أهم، بتقديم آليات وأساليب التدريس في الكلية، حيث أن عرض هذه التشكيلة من الحس التصميمي للهيئة التدريسية، يعكس الطبيعة غير المتجانسة والبعيدة عن الأسلوب التقليدي في التعليم المقدم للطلبة.