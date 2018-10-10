المدينة الجامعية بالشارقة تستقبل القنصل العام البريطاني

الشارقة 24:

في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين الجامعات البريطانية والمؤسسات التعليمية بالمدينة الجامعية، استقبلت المدينة الجامعية بالشارقة، الأربعاء، أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني برفقة غافن اندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني، ومحمد البستكي، ملحق الشؤون الإماراتية والحكومة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

رحب سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالوفد الزائر، مستعرضاً أهم المشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية، وتضمنت الزيارة أيضاً جولة في المدينة الجامعية للاطلاع على كبرى المؤسسات التعليمية في الدولة، وعلى الخدمات المتكاملة والعالمية لجميع سكانها وزوارها.

وأشاد اندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية الشارقة، بالمؤسسات التعليمية والخدمات المجانية المقدمة لسعاة العلم، وبضخامة المدينة الجامعية والمساحات الخضراء التي تحتوي عليها، التي تشكل 3 مليون متر مربع أي ربع المساحات الخضراء في إمارة الشارقة، وأعرب عن إعجابه بجمال المباني وتصميمها المعماري على الطراز الإسلامي.

تضمنت نهاية الجولة زيارة إلى دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث استقبل الوفد سعادة علي إبراهيم المري رئيس الدارة للاطلاع على المخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة، والمقتنيات التي تحويها الدارة وعلى الدكتوراه الفخرية في القوانين من جامعة ساوث بانك في لندن، 28/4/2003م، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة شيفيلد، تقديراً لدوره في نشر الثقافة العربية الإسلامية 11/11/ 2008م، وأيضاً الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبره، يونيو 2001م، والدكتوراه الفخرية في الآداب "الدراسات العربية الإسلامية" من جامعة إكسيتير ، 1993م.