انطلاق فعاليات "ملتقى الفقه المصرفي" الإثنين في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

يعقد مركز الشارقة الإسلامي للدراسات والاقتصاد والتمويل في جامعة الشارقة الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي، والذي سيأتي هذا العام بعنوان "تقنين المعاملات المصرفية الإسلامية"، الإثنين المقبل الموافق 15 أكتوبر2018م، في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

وسيتضمن الملتقى جلستين علميتين، الأولى بعنوان: "دور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية"، يعرض خلالها 4 أوراق عمل يتناول في الورقة الأولى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مفتي دبي، ورئيس الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، دور المصرف المركزي بدولة الإمارات في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

ويتحدث في الورقة الثانية الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي "إسرا" بماليزيا، حول التطبيقات الماليزية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والورقة الثالثة سوف يقدمها الأستاذ عمر مصطفى أنصاري الأمين العام بالإنابة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، حول المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".

ويقدم في الورقة الرابعة الأستاذ سهيل أحمد زبيري مستشار المشاريع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، دور مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وفي الجلسة العلمية الثانية، التي ستتضمن 3 أوراق عمل، يقدم الأولى الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي "إسرا" بماليزيا، وتتضمن الضوابط، والإشكالات، والحلول الشرعية في مشروع تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

وفي الورقة الثانية يقدم الأستاذ الدكتور علي أحمد المهداوي أستاذ القانون المدني بجامعة الشارقة، تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والمعايير القانونية، والإشكالات، والحلول، أما ورقة العمل الثالثة ستكون من تقديم الأستاذ سهيل أحمد زبيري مستشار المشاريع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث يتناول أهمية التقنين للمؤسسات المالية الإسلامية، وتُقدم الأوراق باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفير الترجمة الفورية للحضور والمشاركين.