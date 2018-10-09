أميركية الشارقة تستعرض ابتكاراتها في جيتكس

الشارقة 24:

تعرض الجامعة الأميركية في الشارقة، عدداً مميزاً من مشاريعها، في مجالي الهندسة والتصميم، في الدورة الـ 38 من معرض أسبوع جيتكس للتقنية، خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة الجامعة، في المعرض كجزء من جناح حكومة الشارقة، من خلال مشاريع لمحطات حافلات ذكية وصديقة للبيئة، ومشروع إعادة تأهيل الحركة والمشي باستخدام نظم آلية، إلى جانب تطبيق إلكتروني للمساعدة في الخياطة والتصميم، وسوار معصم ذكي يساعد في التصاميم الثنائية والثلاثية الأبعاد، وغيرها من المشاريع.

ويشارك عدد من أقسام ودوائر الجامعة في المعرض، مثل كلية الهندسة، وكلية العمارة والفن والتصميم، ومكتب الدراسات العليا، ورابطة الخريجين، ومركز التعليم التنفيذي والمهني.

وتنسجم مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة، مع جهود الإمارة المستمرة في التطوير وابتكار أفكار جديدة، تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، لتعزيز مكانة الإمارة، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.