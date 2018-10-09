جامعة الشارقة توقع اتفاقية مع معهد ماساتشوستس الأميركي

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية الواقع بمدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف التعاون في مجالات التخطيط الاستراتيجي وطرائق التدريس الحديثة وتطوير مناهج وآليات البحث العلمي.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ووقعتها من جانب المعهد البروفيسورة هازل سيف مديرة مركز جي ويل في معهد ماساتشوستس للتقنية.

حضر حفل التوقيع سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وسعادة سالم الشامسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة بوسطن، والبروفيسور كمال التومي عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد.

أشار الدكتور صلاح طاهر الحاج، أن هذه الاتفاقية ستعزز من مكانة الجامعة على المستوى الدولي وستعمل على رفع مستوى البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية في جامعة الشارقة، وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وهو ما يؤكد المكانة العلمية المرموقة التي وصلت لها جامعة الشارقة في ظل توجيهات رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص دائماً على أن تكون الجامعة سباقة في المجالات الأكاديمية وذلك من خلال ربطها بالجامعات العالمية العريقة على مستوى العالم.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحديث طرائق التدريس، وإعداد وتطوير المناهج، وآليات البحث العلمي والتدريب المستمر للكادر الأكاديمي والإداري، والاستفادة من الموارد وقواعد البيانات في معهد ماساتشوستس للتقنية، بالإضافة إلى تدريب قيادات الجامعة على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تواكب التقدم المعرفي على مستوى العالم.