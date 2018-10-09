جامعة الشارقة تنظم اللقاء الأول لطلاب "ماجستير إدارة الأعمال"

الشارقة 24:

نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة للقاء السنوي الأول للطلاب الجدد ببرنامجي الماجستير والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وذلك بحضور عميد الكلية ومديري البرنامجين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية وممثلين عن إدارتي القبول والتسجيل بالجامعة والطلاب.

في بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور فيليب مولينو عميد كلية إدارة الأعمال بالطلبة الجدد في برنامجي الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال، وأبدى سعادته في رؤية العديد من موظفي الجامعة وخريجي الكلية ينضمون مجدداً لبرامج الكلية.

وأكد العميد على أن كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة تطلع دائماً إلى تطوير برامجها لتتناسب مع سوق العمل والتمييز في مجال البحث العلمي، وأشار إلى أن معامل الكلية وقاعاتها مزودة بأحدث الوسائل التي ستساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم ورفد المجتمع بخريج متميز.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسين التميمي مدير برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) على أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الحديثة في الجامعة، حيث تم تخريج دفعة واحدة منه فقط.

وأوضح أن البرنامج مصمم بطريقة تضاهي أفضل برامج الماجستير في إدارة الأعمال في معظم جامعات العالم، كما أنه يتميز أيضاً بأنه يسمح للطالب بالاختيار بين التخصص العام والتخصص الفرعي في التمويل الإسلامي وإدارة الرعاية الصحية، وتعمل الكلية حالياً لإضافة تخصصات فرعية أخرى تلبي احتياجات سوق العمل مثل إدارة الموارد البشرية.

وأشار الأستاذ الدكتور صلاح الدين ديبوجلو مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) إلى أنه تم تصميم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ليقدم للملتحقين والمهنيين مجموعة من الخبرات الأكاديمية والتعليمية ذات مستوى عال تساهم في خدمة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وبما يتناسب مع بيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يعمل بالتدريس في البرنامج مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية ذوى الكفاءة والخبرة، والتي سوف تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.