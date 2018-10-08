طالبان من أميركية الشارقة يفوزان بمسابقة "شراع"

الشارقة 24:

فاز طالبان من الجامعة الأميركية في الشارقة، بالمركز الأول، في أكثر مسابقة شعبية ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، المعروفة باسم أسبوع مسابقة "ستارت أب"، حيث حصل سيدهارت سينغ، سنة رابعة اقتصاد، وعاصم أحمد، سنة ثالثة تسويق، على جائزة قدرها 25 ألف درهم، وفرصة لتطوير الفكرة التجارية لهما، التي تسعى إلى تسهيل المواصلات في المجمعات السكنية المسورة، وإطلاقها في السوق.

وتنافس في المسابقة، على المراتب الثلاث الأولى، العديد من المصممين والمطورين والخبراء من مختلف المجالات، حيث عملوا خلال 54 ساعة، على وضع فكرة تجارية، ودراسة كاملة لتنفيذها وتسويقها.

وأوضح سينغ، أنه اتصل بعاصم عندما عرف عن هذه المسابقة، من مساق ريادة الأعمال الذي يتخصص فيه، وقررا التركيز على المجمعات السكنية، وجعل المواصلات فيها أسهل وأرخص.

من جهته، أشار أحمد إلى أن الفكرة الفائزة، تمحورت حول التحرك والانتقال لمسافات قصيرة، وتسهيل التنقل بين كليات الجامعة وسكن الطلبة، والجامعة الأميركية وجامعة الشارقة، وتقدمهما بمقترح استخدام دراجات السكوتر للطلبة، ثم عملهما على مدى يومين متتاليين، لتقديم دراسة شاملة، ضمت تسويق هذه الفكرة وتنفيذها وتقدير تكلفتها.

ويستطيع الطلبة، في حال تنفيذ هذه الفكرة، تحميل تطبيق على الهاتف، يشير إلى مكان تواجد هذه الدراجات لاستخدامها.

كما قام الفائزان، بدراسة إمكانية تركيب مراكز لشحن هذه الدراجات في الجامعة، حيث أعرب سينغ عن أمله في استخدام الطاقة الشمسية، في مرحلة لاحقة لإعادة شحن الدراجات.

وأشار الفائزان، إلى أن دراستهما في الجامعة الأميركية بالشارقة، مكنتهما من المشاركة في هذه المسابقة.