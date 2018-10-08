رئيس "بلدي خورفكان" يؤكد حرصه على التعاون مع جامعة الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن المجلس يمضي في تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، بما يصب في مصلحة المدينة وقاطنيها.

وعبر في تصريحات لـ "الشارقة 24"، عن سعادته بعقد اجتماع المجلس العام، بمقر جامعة الشارقة فرع خورفكان، كونها منارة تعليمية رائدة تبعث على الفخر، ولفت سعادته إلى حرص المجلس على توفير كافة سبل الدعم اللازمة للجامعة، ولمبادراتها المجتمعية الهادفة، لمساعدة الطلبة، لتحقيق المزيد من الارتقاء العلمي والأخلاقي.

ونوه سعادة د. راشد النقبي، إلى أن اجتماع المجلس ناقش عدداً من المحاور المهمة، من بينها مبادرة "صندوق طالب علم"، والتي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع المجلس البلدي السابق، والتي يحرص المجلس الحالي على إنجاحها بكافة السبل، مشدداً سعادته على أهميتها في مساعدة الطلبة المعسرين.

وأضاف سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن من أهم محاور الاجتماع، مناقشة تفصيلية لمفردات الخطة الاستراتيجية للمجلس والممتدة حتى 2020، لافتاً إلى الانتهاء من بلورتها، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لإقرارها، وفقاً للإجراءات المتبعة.