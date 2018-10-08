د. علي عبيد الزعابي: "صندوق طالب علم"... لدعم الطلبة المعسرين بالشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، حرص الجامعة على مواكبة رؤى وفلسفة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، في توفير كل الفرص لطالبي العلم، في تحقيق أحلامهم واستكمال الدراسة لدرجاتها العليا.

وأضاف الزعابي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن التناغم مع هذه التوجه السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة، وتماشياً مع مبادرات سموه المتكررة لتخفيف الأعباء المادية على الطلبة وأسرهم، أطلقت الجامعة بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان، مبادرة مجتمعية بعنوان "صندوق طالب علم".

وأوضح الزعابي، أن المبادرة التي تمت بلورتها لتكون مشروعاً مجتمعياً فاعلاً، تهدف إلى دعم الطلبة المعسرين، وتوفير كل الفرص الممكنة لاستكمال دراستهم الجامعية، ومساعدتهم في تحقيق ذواتهم، بعيداً عن الضغوط المادية والنفسية.

وأشار الزعابي إلى أن فكرة المبادرة تقوم على مساهمة رجال الأعمال والميسورين بالمنطقة الشرقية، وعدد من المؤسسات الحكومية والخيرية، في دفع الرسوم الدراسية للمعسرين من الطلبة.

وأعرب عن تمنياته بتبني استراتيجية موحدة فيما بين فروع الجامعة ومؤسسات المجتمع، لتسهيل الإجراءات والإمكانات التي تعلي من الجانب التعليمي وتطبيقاته والحد من الآثار السلبية والمعيقات أي كان نوعها ومستواها سواء ما يتعلق بالطالب أو الموظف أو ولي الأمر.

ولفت إلى أن المبادرة التي دخلت في طور التنفيذ، من شأنها التقليل والتخفيف على الجامعة الأم حول تبنيها القضايا المالية للطلبة، وصولاً إلى الأهداف المرغوبة، من خلال زيادة نسبة الكمية المرغوبة في تبني هذه الحالات الطلابية المعسرة.

وأكد الزعابي أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه تعزيز التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتخفيف حدة الضغوط المادية على الأسر المعسرة، وإضفاء جو من الراحة النفسية والعقلية على الطالب وولي الأمر للخروج بنتائج مرضية في جانب التحصيل الدراسي، فضلاً عن زيادة نسبة الملتحقين بالبرامج الجامعية.