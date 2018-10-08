بلدي خورفكان يبحث سبل دعم مشروع "صندوق طالب علم"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الإثنين، اجتماعه العام السادس لسنة 2018، وذلك بمقر جامعة الشارقة فرع خورفكان.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بحضور سعيد عبد الله نائب الرئيس، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وأعضاء المجلس، وفاطمة الشاعر أمين السر.

في مستهل الاجتماع، عقد وفد المجلس البلدي جلسة نقاشية مع الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع.

ناقشت الجلسة مستجدات العمل بالمشروع المشترك بين الجانبين، مشروع "صندوق طالب علم"، والمعني بدعم الطلبة المعسرين من المنطقة الشرقية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع، الهادف إلى توفير سبل الدعم للطلبة المعسرين، ومساعدتهم لاستكمال دراستهم الجامعية.

ويطمح المجلس البلدي بالتعاون مع الجامعة في استقطاب عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وعدد من المؤسسات الرسمية لتوفير الدعم اللازم للطلبة.

وحدد الجانبان آلية تنفيذ المشروع وبدء العمل على الجوانب الدعائية له، من خلال جملة من الإجراءات تقوم على تفعيل الشراكة المجتمعية، وتوحيد منهجية فروع الجامعة، وتقديم العديد من التسهيلات الإجرائية للمشاركين والداعمين له.

كما وقف الاجتماع العام السادس للمجلس ضمن جدول أعماله، على أبرز ما تم من توصيات في الاجتماع السابق، واستعرض مخطط لجنة المتابعة والمعني بالرسائل والقرارات الصادرة عن المجلس والموجهة للدوائر المحلية بالمدينة.

واستعرض المجلس البلدي ضمن محددات اجتماعه، محاور خطته الاستراتيجية الممتدة لسنة 2020، حيث ناقش جملة من المستهدفات للمرحلة المقبلة، والرامية لمزيد من تطوير الخدمات البلدية، قبل عرضها على الجهات المختصة لنيل الاعتماد اللازم.

وفي الختام، بحث المجلس استعداداته النهائية للمشاركة في معرض جيتكس للعام الجاري، والتأكيد على أن تكون مشاركة مميزة وثرية تواكب الحدث الكبير.