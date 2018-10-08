سلطان بن أحمد يترأس اجتماع "استشاري كلية الاتصال" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس المجلس الاستشاري لكلية الاتصال في جامعة الشارقة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للكلية، حيث أكد أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية، بقطاعيها العام والخاص، بما يساهم في وضع الرؤى والأفكار التي تدعم عملية تطوير البيئة التعليمية، لتكون متوافقة مع سوق العمل ومتطلباته.

أضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الإعداد الصحيح للطلبة من ضروريات المجلس لأن ذلك سينعكس على مستقبل وطن بشكل عام، لافتاً إلى أهمية وضع البرامج والخطط التي تساهم في دعم طموح الطلبة بعد تأهيلهم أكاديمياً، وتدريبهم في المؤسسات الإعلامية، والمساهمة في توفير الفرص الوظيفية لأصحاب التميز لتكون متاحة لهم فور تخرجهم.

وأعرب رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن بالغ تقديره لجهود جامعة الشارقة للارتقاء بالعملية التعليمية، مشيداً بتجربة المجلس الاستشاري لكلية الاتصال، الذي يجمع في عضويته القطاع التعليمي والإعلامي بشقيه العام والخاص، مما يتيح التعاون بين مختلف الجهات، وتنعكس مخرجاته الإيجابية على طلبة الكلية.

ودعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أعضاء المجلس إلى وضع المقترحات المشتركة بين مختلف الأقطاب العملية التعليمية والقطاع الإعلامي، لصقل المواهب الإعلامية لدى طلبة الإعلام، وإعدادهم للعمل بكفاءة عالية، وتزويدهم بالخبرات التي تدعم مهاراتهم التعليمية بالتطبيقية.

وأشار إلى ضرورة مواءمة الخطط الدراسية مع التوجهات التقنية المستقبلية، ليكون لدى الخريجين القدرة على محاكاة التطورات المتلاحقة.

وبين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أهمية تحفيز الإبداع والابتكار في العملية التعليمية كونها تشكل المرتكزات الأساسية لإعداد الكفاءات، مؤكداً أنه في المجال الإعلامي لا يستمر إلا من لديهم قدرات إبداعية وخاصة، وذلك في ضوء ما يشهده القطاع من منافسة كبيرة لتزايد أعداد العاملين فيه وتعدد مؤسساته.

من جانبه، أعرب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن كلية الاتصال بجامعة الشارقة ستكون أقوى وأنشط في الوسط الإعلامي، بفضل التعاون المشترك والدعم من كافة الجهات المحلية والدولية، متمنياً من المجلس تقديم المقترحات والإرشادات والنصائح التي من شأنها تطوير كلية الاتصال والارتقاء بها للأفضل.

وأضاف مدير جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة أصبحت جامعة شاملة، وتعد من أقوى 4 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب التصنيف العالمي، وأن عدد الأبحاث المنشورة العام الماضي وصلت إلى حوالي 400 بحث، وتشير هذه النتائج إلى أن الجامعة في تقدم مستمر، وذلك بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة.

بدوره، لفت الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، إلى أن جامعة الشارقة تحرص على ربط المجلس الاستشاري والكلية مع مؤسسات المجتمع، محلياً وإقليمياً، ليكون دور المجلس الأساسي كحلقة وصل يمكن الاستفادة منه في الخبرات والمقترحات المطروحة، لتطوير المناهج والعملية التعليمية في الكلية، بالإضافة إلى تقوية عملية التدريب العملي، بما يتوافق مع سوق العمل من ناحية المعارف والمهارات المطلوبة، فضلاً عن المشاريع والمبادرات والمنتديات والورش التدريبية التي يتم تنسيقها مع المؤسسات المختلفة لتدعيم العلاقات وتخريج طلبة ذو كفاءة عالية.

وقدم الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال، عرضاً مختصراً عن الكلية، وضح خلاله رسالتها وأهدافها بتقديم برامج تعليمية شاملة تتوافق مع أحدث الاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى إجراء بحوث أكاديمية تسهم في تطوير المعرفة، وتقديم خدمات متميزة في مجالات البحوث التطبيقية والتدريب والإنتاج الإعلامي والاستشارات.

كما عرف عميد كلية الاتصال بأقسام الكلية، وشرح وضع الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للبرامج المطروحة، وشرح شروط القبول والتخرج للبكالوريوس والماجستير، والبرامج الجديدة المزمع طرحها في العام الأكاديمي المقبل، إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجهها الكلية وسبل معالجتها.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة كافة المقترحات ووضعها في خطة زمنية، وتقديم الدعم اللازم من قبل أعضاء المجلس، من خلال برامج عملية تدعم رؤى تطوير المنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للكلية المكون من سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة سعد الربيعان الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية.

كما حضر الاجتماع، الدكتور خالد جاويش مساعد العميد ومنسق برنامج الدراسات العليا، والسيد خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء من هيئة التدريس كلية الاتصال.