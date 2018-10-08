طالبات الجامعة القاسمية يستكشفن الفن المعماري بجامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24:

نظمت إدارة السكن الداخلي بعمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية في الشارقة لطالباتها المستجدات، مع بداية العام الدراسي 2018 – 2019م، زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، والذي يعد أهم معالم الدولة المعمارية البارزة.

وجاءت الزيارة في إطار تعريف الطالبات بمعالم دولة الإمارات العربية المتحدة البارزة، من خلال برنامج "تعرف على الإمارات"، ليتعرفن على البناء الحضاري لجامع الشيخ زايد الكبير، وقيمته المعمارية، إلى جانب ما يقدمه من رسالة إنسانية لشعوب العالم.

واستمعن لشرح موسع حول الجامع وأهميته المعمارية والحضارية، وتاريخ وبدايات تأسيسه بالإضافة إلى رسالته وأهدافه، كما اطلعن على أقسام مكتبة مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وما تضمه من كتب وموسوعات نادرة في شتى المجالات.

ومن جهته أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن جامع الشيخ زايد الكبير منارة إشعاع ثقافي وعلمي، وقبلة ثقافية وسياحية عالمية، تستكمل نهج الوسطية والتسامح، الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة.