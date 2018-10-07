حميد مجول النعيمي يطرح استراتيجية جامعة الشارقة

الشارقة 24:

التقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بأعضاء الهيئتين الإدارية والفنية في الجامعة، بهدف اطلاعهم على الآفاق الاستراتيجية للجامعة خلال الخمسة أعوام القادمة، والاستماع إلى أراءهم ومقترحاتهم في لقاء أسري، حرصاً منه على تهيئة أفضل الظروف لرفع كفاءة العاملين في الجامعة.

وأعرب مدير الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء السنوي، وأهميته في اطلاع العاملين بالجامعة على خططها واستراتيجياتها التي تعمل على تحقيقها خلال الأعوام القادمة، نظراً لأهمية دور العاملين بالجامعة في هذه الخطط المستقبلية، فضلاً عن الاستماع إلى أراءهم واقتراحاتهم والتي كان لها أكبر الأثر في تطوير منظومة العمل خلال الأعوام المنصرمة.

وأكد مدير الجامعة أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، تتعزز سمعة الجامعة ومكانتها باستمرار، وهي في صعود مستمر لتعزيز مكانتها في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة.

وتابع أنه خلال السنوات الـ 5 القادمة ستعمل الجامعة كل ما يتطلب في تعزيز مكانتها في الآفاق العالمية، في إطار تلبيتها للتوجيهات السامية التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة، الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من تحقيق مكانة متقدمة في مختلف أوجه تقدمها في التصنيفات العالمية بين نظيراتها.

وطالب مدير الجامعة أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية بمزيد من التفاني والإخلاص في العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أكد على ضرورة تعزيز البيئة التعليمية للطالب، بحيث يعتبروا الجامعة البيت الثاني لكل منهم، مع ضرورة التواصل البناء مع أولياء الأمور حين مراجعتهم لإدارة الجامعة في الأمور المتعلقة بأبنائهم.

وفي نهاية حديثة شكر المدير العاملين في الجامعة على جهودهم وإخلاصهم في عملهم، وأشاد بدورهم البناء في خدمة العملية الأكاديمية.