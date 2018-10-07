مؤتمر "الاتحاد العربي للتدريب والتعليم" يختتم أعماله بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

اختتم الاتحاد العربي للتدريب والتعليم الموازي، مؤخراً، أعمال المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للتدريب والتعليم الموازي، تحت شعار "القيادة الإدارية واستشراف المستقبل بالتدريب والتعليم الموازي"، والذي عقد على مدى يومين، في جامعة الشارقة.

أكدت الشيخة الدكتورة رشا بنت أحمد القاسمي رئيسة الاتحاد، أهمية المراجعة الشاملة للأوضاع والنظم المجتمعية، من حيث فلسفتها وقوانينها ووسائلها، ومن أجل تفعيلها وتطويرها ودعمها، مشيرةً إلى أن المؤتمر في دورته الثانية يقدم رسالة واضحة حول طرق الوصول واستشراف المستقبل في التدريب والتعليم الموازي، من خلال دعم الابتكار والابداع والاختراع، واستخدام المهارات والآليات العلمية وكافة السيناريوهات الممكنة للوصول إلى التخطيط المستقبلي.

من جانبه، أشار الدكتور خالد النقبي مدير مركز إشراقات الإمارات للتدريب والتنمية البشرية، أن الاتحاد العربي للتدريب والتعليم الموازي، يسعى من ضمن أهدافه إلى نشر المعرفة وطرح الأساليب المنهجية العلمية الممكنة، والتحول من الأساليب التقليدية في التعليم الموازي والتدريب واستخدام الإبداع والابتكار كمنهجية في تطوير التعليم والتدريب المعرفي، والاستثمار الفكري لإدراك استشراف المستقبل، إضافةً إلى تشجيع التعاون الإقليمي والعربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني.