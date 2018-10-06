جامعة الشارقة تنظم مؤتمر فيزياء الجسيمات والفلك الدولي الأول

الشارقة 24:

تنظم كلية العلوم بجامعة الشارقة، مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، والمركز العالمي للفيزياء النظرية.

وأوضح الأستاذ الدكتور عطا المنان جعفر رئيس قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالكلية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أنه من المقرر أن يعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من مختلف دول العالم، وممثلين عن العديد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية، وبأكثر من 95 ورقة بحثية، حول أحدث الاكتشافات.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يتميز بتنوع محاوره البحثية، ومنها مناقشة فيزياء الجسيمات، والمادة المظلمة، وعلم الكونيات، ونظرية الأوتار، وفيزياء الفلك، والقياسات الفلكية، ومجسات وأجهزة كواشف الجسيمات، وفيزياء الكون والفضاء، مؤكداً أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لكافة الباحثين والطلاب بالدولة، لتبادل الأفكار والخبرات مع المختصين والعلماء المشاركين من مختلف المراكز البحثية حول العالم.