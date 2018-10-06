الجامعة القاسمية تبحث تعزيز العلاقات مع تونس

الشارقة 24:

بحثت الجامعة القاسمية بالشارقة، مع لطفي بن عامر القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الأكاديمية بين الجامعة ونظيراتها التونسية.

جاء ذلك، خلال استقبال الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، القنصل التونسي والوفد المرافق له، بحضور عبد المحسن حزين مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة.

ورحب مدير الجامعة بالوفد الزائر، وأشار إلى أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، هو التعاون مع المؤسسات العلمية ذات الأهداف المشتركة، بهدف تنمية البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وقدم د. رشاد سالم، نبذة عن إنشاء الجامعة، والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة لها، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطورها لتصبح واحدة من أرقى الجامعات العالمية.

من جانبه، أبدى قنصل تونس، إعجابه بتجربة الجامعة القاسمية الرائدة، والتي وصفها بأنها ستكون إحدى منارات العلم في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأضاف أنه يتابع أنشطتها العلمية والأكاديمية، مؤكداً اهتمام الجامعات التونسية، بفتح قنوات تواصل وتعاون مع الجامعة القاسمية، وصولاً إلى تعزيز العلاقات، من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والدراسات ومشاريع البحث العلمي.

عقب اللقاء، تجول الوفد التونسي، في أنحاء الجامعة، وتعرف على إمكاناتها المتطورة، ثم تبادل الجانبان الدروع التذكارية.