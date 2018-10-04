"أميركية الشارقة" تطلق "تحدي المشروع الجديد"

الشارقة 24:

تطلق الجامعة الأميركية في الشارقة، مسابقة "تحدي المشروع الجديد" في حرمها الجامعي ما بين 3 و5 فبراير 2019، تحت شعار "إبداعات كبيرة وشجاعة وجريئة"، بحضور ألمع وأبرع رجال ونساء الأعمال الحرة، حيث يمثل هذا التحدي فرصة للطموحين والشغوفين من أصحاب المشاريع حول العالم، لتحويل أفكارهم الرائعة إلى مشروع تجاري بمساعدة مرشدين وموجهين من المستثمرين المتمرسين وأصحاب رؤوس الأموال والباحثين.

وتستطيع فرق الطلبة المكونة من 2 إلى 5 طلاب، يكون أحدهما طالب ماجستير لايزال في مرحلة الدراسة أو حصل مؤخراً على شهادته العليا، التسجيل في تحدي المشروع الجديد في الجامعة الأميركية في الشارقة، في حين أنه يمكن لأعضاء الفرق أن يكونوا من خلفيات علمية مختلفة، يجب أن ترتكز الفكرة المقدمة للتحدي على العلوم الصعبة، والتي تضم مجالات العلوم الفيزيائية والحيوية مثل الكيمياء والأحياء وعلوم الفلك، والتي تتطلب وضع فرضيات علمية واختبارها كما هو الحال في مجالات الهندسة والفيزياء والطب وعلوم الحياة والكيمياء والأحياء والزراعة وعلم الطاقة والمعادن وغيرها.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التحدي عدداً كبيراً من المشاريع من جامعات العالم البارزة في ضوء الجوائز السخية المقدمة وفرص التواصل مع مرشدين معروفين عالمياً، ويختار حكام على درجة عالية من الكفاءة أفضل 16 مشروعاً يتم استضافة منفذيها من الطلبة في الجامعة الأميركية في الشارقة، ليتنافسوا فيما بينهم على مدى 3 أيام تتكفل الجامعة خلالها بتغطية كافة المصاريف المترتبة عليها، حيث تعمل الفرق على تطوير أفكارهم بناءً على النصح والإرشاد المقدم من قبل المختصين والمرشدين، إلى جانب مشاركتهم في جلسات للتدريب والتوجيه وإنشاء شبكة من العلاقات تهدف إلى تهيئة مشاريعهم الناشئة لإطلاقها في السوق العالمية.

ويتزامن إطلاق تحدي المشروع الجديد في الجامعة الأميركية في الشارقة مع جهود الجامعة الرامية إلى دفع عجلة برنامجها البحثي والإبداعي، والتي تنوي من خلاله أن تصبح إحدى جامعات منطقة الشرق الأوسط الرائدة في مجال البحوث بحلول عام 2023، خاصة وأنها كانت قد أطلقت أول برنامج دكتوراه لها في مجال إدارة نظم الهندسة والذي جذب العديد من الأكاديميين العالميين المرموقين لقيادة مشاريع الأبحاث الطموحة.

وأكد الدكتور بيورن شرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، أن تحدي المشروع الجديد في الجامعة الأميركية في الشارقة يعد مثالاً رائعاً على تنفيذ التزامها بالأبحاث والإبداع، وسيجمع الحفل الختامي في الجامعة مجموعة استثنائية من المواهب، والتي تتضمن الحكام والمرشدين والمشاركين الذين كان لهم الأثر العميق في مجالاتهم.

وينظم مشروع التحدي الجديد برعاية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية تتضمن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة خطيب وعالمي، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز هيوستون للأبحاث في آسيا والشرق الأوسط، والجامعة الأميركية في الشارقة.

ولايزال باب المشاركة في رعاية تحدي المشروع الجديد مفتوحاً للمؤسسات والشركات المهتمة حتى مرحلة النهائيات في شهر يناير 2019، وذلك عبر زيارة الموقع: www.aus.edu/nvc. للاستفسار والتسجيل في التحدي، الرجاء التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني.