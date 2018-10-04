"الشارقة لعلوم الفضاء" يشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

الشارقة 24:

بعد فوزه بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي، شارك مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، في دورته الـ 69، ويعقد هذا العام بمدينة بريمن في ألمانيا، خلال الفترة من 1 إلى 5 من أكتوبر الجاري، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، والمعهد الدولي لقانون الفضاء، والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء، وذلك تحت شعار "إشراك الجميع".

يهدف المركز من خلال مشاركته بالمؤتمر إلى تسليط الضوء على المبادرات والجهود البحثية المختلفة في المركز وجامعة الشارقة، بما في ذلك عرض المشاريع البحثية الجارية في مرصد الشارقة ومختبرات الأبحاث المختلفة في المركز: مختبر الكيوب سات، ومختبر المناخ الفضائي وطبقة الأيونوسفير، ومركز النيازك، ومختبر علم الفلك الراديوي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إلى جانب المشاركة بهدف بناء علاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمشاركين في المؤتمر لتبادل الأفكار والمشاريع البحثية العلمية، وبحث مجالات التعاون المستقبلية.

شارك وفد مركز خلال المؤتمر بعدد من الجلسات التقنية والورشات، شملت عدة مواضيع ذات صلة بالملاحة الفضائية، منها: العلوم والاستكشاف، والتكنولوجيا، والفضاء والمجتمع، والتطبيقات والعمليات، والبنية التحتية.

ويواصل مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة مشاركته بالمؤتمر بزيارة إلى معهد الاتصالات والملاحة في مركز الفضاء الألماني، وذلك للاطلاع على المجموعة البحثية في "التأثيرات الأيونوسفيرية والتصحيحات"، حيث ستقوم المجموعة بعرض الخدمة التشغيلية للطقس الفضائي والأبحاث ذات الصلة، وذلك بهدف بحث مجالات التعاون وتبادل أفكار المشاريع المشتركة بين مركز الشارقة ومركز الفضاء الألماني.

كما سيقدم الوفد خلال زيارته نبذة عن جامعة الشارقة والمشروعات البحثية في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وسيعمل كذلك على استعراض المشروع البحثي الحالي في مختبر المناخ الفضائي وطبقة الأيونوسفير "دراسة مقارنة للطبقة الأيونية لكوكب المريخ".