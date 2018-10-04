طلاب ماجستير جامعة الشارقة يناقشون أفكار "التقنيات الحيوية"

الشارقة 24:

بهدف الاطلاع على وتبادل الأفكار والخبرات البحثية، نفذ قسم علوم الحياة التطبيقية بكلية العلوم جامعة الشارقة ورشة عمل، لمناقشة وعرض الاهتمامات البحثية أمام طلاب الماجستير في برنامج التقنيات الحيوية.

وأقيمت الورشة بحضور الأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور علي القبلاوي رئيس قسم علوم الحياة التطبيقية، والأستاذ الدكتور إسماعيل سعدون منسق برنامج الدراسات العليا في قسم علوم الحياة التطبيقية، وبمشاركة من أعضاء الهيئة التدريسية في قسمي علوم الحياة التطبيقية والكيمياء، وكلية الصيدلة.

تناولت الورشة عرضاً للاهتمامات البحثية للفرق والمجموعات البحثية، وكذلك بحث مدى إمكانية التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والإشراف الطلابي، وأظهرت النقاشات مدى التنوع في الأفكار البحثية، والتي شملت مجالات متعددة من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول في مختلف المجالات كالبيئة والبيولوجيا الجزيئية وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.