جامعة الشارقة تنظم لقاءً إرشادياً لطلبتها الجدد

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت عمادة شؤون الطلاب اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين وأسرهم للعام الأكاديمي 2018 -2019، والذي عُقد في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية في جامعة الشارقة، حضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور الصديق المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والسيد ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، وعدد من العمداء ومدراء الإدارات، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، وسط حضور كبير من طلاب الجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم عرض فيلم تعريفي أعدته عمادة شؤون الطلاب لتعريف الطلبة بالخدمات والأنشطة اللاصفية التي تقدمها العمادة لطلبة الجامعة في الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، لتعمل على تأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم، إلى جانب الرحلات العلمية والترفيهية التي يتم تنظيمها على مدار العام. واستعرض الفيلم المرسم الجامعي والسكن الطلابي والمجمع الرياضي المجهز بأحدث القاعات والأجهزة.

وتم خلال الحفل تعريف الطلبة بلوائح وقوانين ونظم الجامعة من خلال فيلم الإرشادي عرضته إدارة الخدمات في الجامعة، والذي ضم مجموعة من التعليمات لأمن وسلامة الطلبة كالالتزام بلوائح المرور وقوانينه داخل الحرم الجامعي، وأهمية تصاريح الخروج ووضع الملصق الجامعي، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الاحتشام وأخلاقيات التعليم.

ورحب سعادة مدير الجامعة بالطلبة ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، للطلبة وتمنيات سموه لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

وأشار مدير الجامعة في كلمته إلى خطة صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس الجامعة في تطوير بيئتها الأكاديمية من خلال منتديين تعمل الجامعة الآن على إنشائهما للطلبة وتهيئة ممرات مظللة ومكيفة، وتطوير المرافق والمستلزمات لتعزيز بيئة البحث العلمي، مختتماً كلمته بتشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى العمل على البحث العلمي، ومؤكداً على أهمية الالتزام بأخلاقيات البيئة الجامعية والسعي إلى تنمية المجتمع، ومشيداً بإنجازات عمادة شؤون الطلاب المتميزة ودورها المحوري في إبراز صورة الجامعة المشرقة.

وألقى الطالب علي حميد بن لاحج الكتبي رئيس مجلس الطلاب كلمة بالنيابة عن مجلس الطلاب، مرحباً بالطلبة المستجدين ومعرفاً بدور المجلس في تلبية احتياجات الطلاب ومتابعتها مع إدارات الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلاب.

وتضمن برنامج اللقاء الإرشادي العديد من الفعاليات المتنوعة منها فقرة النجاح والطموح، والتي عرض خلالها الطلاب لزملائهم المستجدين بعض التجارب والتحديات التي واجهتهم خلال مسيرتهم الدراسية، ونقلوا لهم بعض النماذج لمشاركاتهم في الأنشطة اللاصفية والمسابقات داخل الجامعة وخارجها.