استشاري وجامعة الشارقة يطلقان دبلوم العمل البرلماني

الشارقة 24:

أطلقت سعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، يوم الإثنين، بمركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، الدبلوم المهني في العمل البرلماني، بنسخته الأولى، بمشاركة 27 منتسباً من مواطني الدولة، ولمدة شهرين ونصف الشهر، وبإشراف المركز وإعداده وتنفيذه، بالتعاون مع المجلس.

حضر إطلاق الدبلوم، سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، والدكتور سام سليمان دله المستشار القانوني للجامعة.

وأشادت سعادة خولة الملا، في كلمة لها، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، لفكرة الدبلوم، وقدمت الشكر لجامعة الشارقة وإلى مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، على الجهود المبذولة منذ طرح فكرة الدبلوم وحتى إطلاقه، وشكرت الأمانة العامة على مساهمتهما في إنجاح هذا البرنامج.

وأوضحت سعادتها، أنها تشعر دائماً بسعادة وفخر بوجودها في جامعة الشارقة، مشيرة سعادتها إلى أن الجامعة كانت حلماً من أحلام صاحب السمو حاكم الشارقة، لتكون صرحاً للتعلم ونشر العلم والثقافة بين أبناء وبنات الدولة، وأكدت سعادتها أن البرنامج هو نوع من الدراسة المتعمقة التي تعمل على نشر ثقافة الشؤون البرلمانية وكيفية عملها وتكوينها، وماهي الإجراءات المتبعة داخلها، وأضافت سعادتها أن البرنامج يتميز بكونه يعتبر مزيجاً من عدة تخصصات تعطي مادة ثرية من الثقافة البرلمانية.

وأعربت سعادة الملا، عن تمنياتها لمنتسبي الدبلوم، الاستفادة منه على أكمل وجه، والمساهمة في عجلة التنمية الوطنية، ومسيرة إمارة الشارقة الثقافية.

من جهته، أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أن جامعة الشارقة أصبحت كبرى جامعات الدولة من ناحية عدد طلبتها ومعاهدها ومراكزها البحثية والبرامج التي تطرحها، ولاسيما برامج الدراسات العليا، وتتقدم في التصنيفات العالمية كل عام، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.

وأوضح مدير جامعة الشارقة، أن الدبلومات المهنية التي تلبي احتياجات المجتمع، هي أحد أركان استراتيجية الجامعة الأكاديمية، من خلال ربط البحث العلمي بالتعليم والتعلم، باستخدام التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن الجامعة تعتمد على دراسات إحصائية داخل الدولة وعلى المستوى الإقليمي، للتأكد من حاجة أسواق العمل للبرامج، قبل العمل على إعدادها واعتمادها، من قبل اللجان المركزية داخل الجامعة، ومن ثم التقدم لاعتمادها بشكل نهائي، من قبل وزارة التربية والتعليم قبل طرحها.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي، إلى أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويغطي 14 محوراً ويقدمه 12 محاضراً من تخصصات مختلفة، ويستمر لمدة 10 أسابيع، وطالب المنتسبين لهذا البرنامج بتقييمه بطريقة حيادية، مشيراً إلى أن البرنامج يتطرق إلى العديد من المحاور المهمة، مثل مفهوم الدستور والانتخابات، وكيفية عمل الأنظمة الدستورية الكبرى في العالم، والنظام القضائي في الدولة، وتكوين المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، وصلاحيات وآليات عمله، ودور الهيئات التشريعية والاستشارية في الشؤون المالية والتنمية، ودليل عمل الأعضاء في البرلمان، والدبلوماسية البرلمانية ومهارات البرتوكول.