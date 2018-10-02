الجامعة القاسمية تطلق مبادرة "بركة البيت"

الشارقة 24:

نظمت عمادة شؤون الطالبات في الجامعة القاسمية بالشارقة، مساء الإثنين، بمقر دار رعاية المسنين بالشارقة، مبادرة "بركة البيت"، تزامناً مع اليوم العالمي للمسن، بالتعاون مع عدد من مؤسسات ودوائر إمارة الشارقة، بهدف الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن هذه المبادرة أطلقتها عمادة شؤون الطالبات، لإيمانها بأهمية استثمار أجواء الاحتفاء باليوم العالمي للمسن، وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، وجهوده المتميزة لأن تصبح إمارة الشارقة أول مدينة عربية مراعية للسن، وتصبح مؤهلة لهذا الاستحقاق العالمي بجدارة.

وأضاف مدير الجامعة القاسمية، أن الفعالية تعد فرصة للقاء كبار السن لتعميق أواصر الترابط معهم، وكذلك فرصة لتلاحم جيل الآباء والأجداد بالأبناء، وضرورة حثهم على تعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

تضمنت المبادرة أنشطة أدخلت البهجة على نفوسهم، أبرزها فقرة الفرقة الشعبية التي قدمتها فرقة الشارقة للتراث الفني بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، وأوبريت بعنوان "سوير راحت البر"، بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة، إضافةً إلى كتابة أسماء المسنين بالخط العربي بالتعاون مع خطاطين من متحف الشارقة للخط العربي، إلى جانب عرض الأدوات المستخدمة في صناعة الحناء.

حضر الفعالية من جانب الجامعة القاسمية أحلام بن جرش مساعد المدير لشؤون الطلبة، وعائشة الحمادي مديرة السكن الداخلي، إلى جانب المسؤولين في قسم الأنشطة الطلابية بالعمادة.