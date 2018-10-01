جامعة الشارقة فرع خورفكان تنظم حفل استقبال طلبتها الجدد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، نظم فرع الجامعة بمدينة خورفكان، الإثنين، حفل استقبال الطلبة الجدد عن العام الدراسي 2018-2019.

وجاء الحفل الذي نُظم بالمسرح الجامعي، وشهد فعالياته الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، وحشد من المسؤولين وأساتذة الجامعة ومسؤولي الدوائر الحكومية بخورفكان، تحت شعار "بداية حلم".

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، وألقى مساعد مدير الجامعة كلمة رحب فيها بالطلبة الجدد، وارتكزت على عدة محاور، لخص فيها رسالة الجامعة لطلبتها.

وأكد الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة؛ بتوفير شتى مقومات النجاح والتميز لطلبة الجامعة.

وتناول ضمن أحد محاور كلمته، سبل التحصيل العلمي وأهمية الانسجام بين الطالب والمحاضر، منوهاً بتوفير شتى إمكانات الجامعة لخدمة طلبتها، ومشيراً إلى ما تضمه الجامعة من مرافق ووسائل تعليمية، تواكب المعايير العالمية لتوفير البيئة المثلى للطلبة.

وأوصى سرحان، أساتذة الجامعة وطواقم العمل فيها، بضرورة معاملة الطلبة الجدد، انطلاقاً من "منهج الأبوة"، لافتاً إلى أن هذا هو أقصر الطرق لتحقيق الترابط والتناغم بين الطرفين.

وتنوعت فقرات الحفل، بين أنشطة وفواصل، أهمها فاصل تحفيزي لنموذج متميز لأحد الشباب، لم يتجاوز عمره الـ 19 عاماً، إلا أنه نجح في تحقيق ذاته وأصبح أصغر صاحب دار نشر في الدولة، علاوة على تأليفه كتاباً، وتوليه مسؤولية إدارة إحدى المؤسسات.

كما قدم قسم الأنشطة عرضاً مرئياً تعريفياً بمرافق الجامعة، وأبرز أنشطتها الطلابية، وقدم قسم شؤون الطلبة فيلماً من إبداعاته، بعنوان "بداية حلم" ، والذي مثل شعار الحفل، وحمل رسالة تشجيعية للطلبة الجدد، على المثابرة للوصول إلى حلم التفوق العلمي والمهني مستقبلاً.

وفي ختام الحفل قام مساعد مدير الجامعة، يرافقه النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة، بتكريم منظمي الحفل والمشاركين به والجهات الراعية من مؤسسات وأفراد.