د. علي الزعابي: فرع جامعة الشارقة بخورفكان يزخر بأكثر الوسائل تطوراً

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الدكتور علي عبيد الزعابي، النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، أن جامعة الشارقة رسخت مكانتها العالمية، بما تمتلكه من مقومات وإمكانات عالية المستوى في مختلف النواحي، برؤى ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

وأضاف الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حفل استقبال الطلبة الجدد بخورفكان، أن فروع الجامعة تحظى باهتمام بالغ من صاحب السمو حاكم الشارقة، وخص الزعابي فرع خورفكان بالحديث باعتباره أقدم فروع الجامعة.

وأردف أن طلبة فرع خورفكان الجدد، يحظون بمرافق تعليمية عالمية، ووسائل وتقنيات تدريسية هي الأكثر تطوراً، داعياً الطلبة للاستفادة من هذه البيئة المثلى في سنوات دراستهم بالجامعة.

وأشار الزعابي إلى حرص الجامعة على تنظيم حفل استقبال الطلبة الجدد، جرياً على عادتها في الاحتفاء بمنتسبيها الجدد، بتنظيم لقاء أبوي يضم الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية، ومسؤولي الجامعة.

وأضاف أن الاحتفال تضمن تقديم عدد من التوجيهات للطلبة، وإرشادهم وتقديم النصح لهم حول نظم التعليم، ومرافق الجامعة، وما توفره لهم من وسائل تعليمية وتدريبية وتثقيفية وترفيهية أيضاً.