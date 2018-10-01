د. عدنان سرحان: جامعة الشارقة توفر مقومات التميز لطلبتها

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف الأستاذ د. عدنان سرحان، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، عن رسالة الجامعة لطلبتها الجدد في مستهل عامهم الدراسي الأول.

وأكد سرحان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حفل استقبال طلبة فرع الجامعة بمدينة خورفكان، حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة؛ على أن يكون هذا العام الدراسي عاماً للتميز، لافتاً إلى أن توجيهات سموه لإدارة الجامعة، تقضي بمزيد من الاهتمام بالشؤون التدريسية والمهارية للطلبة.

وأضاف أن صاحب السمو حاكم الشارقة، حريص على الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث، وتعزيز برامج التعليم التفاعلي والصف المعكوس، والذي يقوم على أسس مشاركة الطالب وتفاعله مع المحاضر بعيداً عن نظام التلقين.

وشدد مساعد مدير الجامعة في رسالته للطلبة الجدد، على أهمية مراعاة الجوانب الأخلاقية والتمسك بقيم ومبادئ ديننا الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع، داعياً الطلبة للاستفادة من المقومات الكبرى التي وفرتها الجامعة لهم، من مرافق تثقيفية ورياضية وترفيهية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة اللا صفية.

وختم الدكتور عدنان سرحان تصريحاته، بالتأكيد على أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وفر كافة عوامل ومقومات التميز لطلبة الجامعة، في مختلف المراحل، التمهيدية، والدراسية، لافتاً إلى حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتهيئة الخريج للدخول في سوق العمل.