تعاون بين حكومة أم القيوين و "الأفق الجامعية" لتوفير منح دراسية

الشارقة 24 – وام:

أبرمت حكومة أم القيوين مذكرة تعاون مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة، تقوم بموجبها كلية الأفق بتوفير عدد من المنح الدراسية لموظفي حكومة أم القيوين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية والدراسات العليا "البكالوريوس والماجستير".

وقع الاتفاقية كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وفراس الطباع نائب المدير العام لكلية الأفق الجامعية.

وتضمنت المذكرة تخصيص صندوق منح دراسية لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم لكل من برنامجي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال على هيئة خصومات تصل إلى 50‎%‎ من الرسوم الدراسية.

كما ستقدم الكلية لموظفي حكومة أم القيوين ورشاً تدريبية مجانية في مجال خدمة العملاء واللغة الإنجليزية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الشامسي، إلى أن المذكرة تأتي لدعم علاقات الشراكة بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤسسات التعليمية.