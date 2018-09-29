جامعة الشارقة تستقبل طلبتها الجدد لدرجتي الماجستير والدكتوراه

الشارقة 24:

نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة اللقاء السنوي، للطلبة والباحثين الجدد والملتحقين بدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور رأفت العوضي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا.

ورحب مدير الجامعة بالحضور، مؤكداً على أهمية البحث العلمي بالنسبة لجامعة الشارقة، مشيراً إلى أن دأبها وتوجهها العام أن تصبح من أولى الجامعات البحثية في المنطقة، كما يؤكد على ذلك، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، حيث وضعت هدفاً لها يتمثل بخدمة المجتمع المحلي من خلال نتائج البحوث العلمية، ولذلك أسست العديد من المعاهد العلمية والمراكز البحثية في مختلف المجالات العلمية، وساهمت في إجراء العديد من البحوث العلمية بمشاركة الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع المحلي، لذلك تطرح الجامعة حالياً أكبر عدد من برامج الدكتوراه التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعمل على زيادتها بخططها القادمة.

كما حث مدير الجامعة الطلبة والباحثين الجدد على ضرورة مراعاة الأسس والقواعد العلمية الصحيحة في بحوثهم العلمية، ومنها الدقة في إثبات المراجع وتنوعها وصياغة الدراسات وكتابتها، حتى تكون في النهاية معبرة عن جامعة الشارقة والمكانة العلمية والبحثية التي تبوئتها بين مختلف الجامعات محلياً وإقليمياً.

وأضاف مدير الجامعة، أن طرق التدريس في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تعتمد في الأساس على المشاركة بين الباحث والأستاذ المشرف، حتى يكتسب الطالب منه مهارة البحث العلمي والقدرة على تحليل النتائج والمعلومات التي توصل إليها، كما أن الجامعة تنحو حالياً في اتجاه قوي ومتفرد في عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الجامعات العالمية في تخصصات عديدة ومنها الإدارة الهندسية، والطب، والعلوم الاجتماعية، في كندا وألمانيا وأميركا، حيث يحصل طالب الدكتوراه بمقتضى هذه الاتفاقيات على شهادة معتمدة من الجامعتين في نفس الوقت.

وأوصى مدير الجامعة خلال اللقاء أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بأن يكون هناك مرونة في تحديد مواقيت المحاضرات بما يتناسب مع ظروف الطالب وجهة عمله، كما أكد على أن الجامعة تعمل بكامل مرافقها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

من جانبه قدم الأستاذ الدكتور معمر بالطيب العديد من النصائح للباحثين الجدد ليستفيدوا من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية ذو الكفاءة بالجامعة، والبدء في اختيار موضوع الأطروحة، مع التأكيد على أهمية أن تتناول إحدى القضايا أو الموضوعات التي تخدم أو تُهم المجتمع، حيث أن بالجامعة الآن أكثر من 40 مجموعة بحثية، يعمل بها 600 باحث وعضو هيئة تدريسية، كما أن هناك أكثر من 350 مشروع بحثي ممول.

وفي نهاية اللقاء عبر الباحثون الجدد بالجامعة عن سعادتهم وشعورهم بالفخر لانتمائهم لجامعة الشارقة الذي وصفوه الصرح الأكاديمي العظيم، كما قدم عدد منهم بعض المقترحات التي من الممكن أن تساهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية، والتي وجه مدير الجامعة بدراستها والأخذ بها بما يتوافق مع لوائح الجامعة منها.

حضر اللقاء عدد من نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومدير والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الأقسام العلمية من مختلف التخصصات والكليات.