الجامعة القاسمية تنظم حفلاً لاستقبال 200 طالب مستجد

الشارقة 24:

استقبلت الجامعة القاسمية 200 طالب وطالبة من مختلف دول العالم للعام الدراسي الجديد 2018/2019، لتؤكد حرصها على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للجامعة، في أهمية تلاقي الثقافات من خلال تكريس فكره في أن تكون الجامعة بوسطتيها حاضنة لطلبة مختلف العالم.

وبهذه المناسبة نظمت الجامعة في مسرحها، حفلاً لاستقبال الطلبة المستجدين، بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بجانب حضور مصرف الشارقة الإسلامي كراعي للحفل.

ورحب الأستاذ الدكتور رشاد سالم، بالطلبة الجدد، مؤكداً حرص أسرة الجامعة على تقديم المعرفة العميقة في حقول المعرفة المتعددة بنظرة شمولية وبوسطية إسلامية والاستفادة من مكتبة الجامعة ومن أساتذتها.

كما دعا مدير الجامعة القاسمية الطلبة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون حتى تتمكن الجامعة من تقديم أفضل ما يمكن لطلبتها، فالجامعة هي البيت الثاني ومجتمع لكل طالب، وأضاف على جميع الطلبة والطالبات بذل الجهد والاجتهاد للوصول إلى أعلى مراتب التفوق والنجاح حتى يلاقوا ثمرتها في حياتهم المستقبلية، فضلاً عن الاستفادة من استراتيجية البحث العلمي الحديثة وطرائق التدريس الحديثة وتنوع البرامج الأكاديمية المطروحة.

وأوضح الأستاذ الدكتور رشاد سالم إلى أن مكتبة الجامعة تسخر كافة الإمكانات لخدمة الطلاب بما يضمن لهم تحصيل العلم بأحدث الطرق، وأن المكتبة زاخرة بالكتب القيمة التي تساعدهم في تحصيلهم، وأن مسؤولي ومشرفي المكتبة يقدمون كل العون لهم من إرشاد وبحث.