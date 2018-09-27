الجامعة القاسمية تستقبل حور القاسمي والفنان السنغالي يوسو ندور

الشارقة 24:

استقبلت الجامعة القاسمية، إحدى أبرز صروح الشارقة التعليمية، صباح الخميس، سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس معهد إفريقيا، وفنان الموسيقى السنغالية، يوسو ندور، وذلك ضمن فعاليات افتتاح قاعة إفريقيا، وتعد الزيارة بمثابة تبادل ثقافي بين إمارة الشارقة، والقارة الإفريقية.

حضر الاستقبال، سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، وأحلام بن جرش، مساعـد مدير لشؤون الطلبة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة.

وقدم سعادة الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، في بداية اللقاء، عرضاً يتناول رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، من إنشاء الجامعة، وكافة أدوارها في نشر وتعليم العلوم الشرعية بوسطية واعتدال، من خلال منظومة علمية متكاملة تسهم في صقل شخصيات ومواهب الدارسين، كما تفقد الوفد كافة مرافق الجامعة وكلياتها، ودار المخطوطات الإسلامية واطلعوا على كافة التجهيزات الحديثة التي تتميز بها.

وعلى هامش الزيارة تم تنظيم لقاء يجمع طلبة دولة السنغال، بسموها والفنان السنغالي، الذين أبدوا سعادتهم بلقائهما، معربين عن خالص شكرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على اهتمامه الخاص بطلبة إفريقيا، في الجامعة.

وأكد الفنان يوسو ندور، أن الجامعة القاسمية تمثل منارة من منارات العلم في العالم، التي تنشر نورها في مختلف القارات، حيث أعرب عن إعجابه بمستوى التطور والبنية التحتية التي تتمتع بها.

ختاماً، تم تقديم درع الجامعة لسمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، والفنان السنغالي يوسو ندور.