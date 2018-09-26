مدير جامعة الشارقة: سلطان القاسمي عالم وأكاديمي ومفكر

الشارقة 24:

رفع الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، على تيسير سبل العلم لأبناء الإمارة ومدنها المختلفة.

وبارك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، في كلمة بمستهل اللقاء الإرشادي للطلبة الجدد بفرع جامعة الشارقة بالذيد، الذي بدأ عامه الأكاديمي الرابع، للطلبة الجدد قبولهم في الجامعة، ورغبتهم في الدراسة بها، موضحاً أن صاحب السمو حاكم الشارقة هو عالم وأكاديمي ومفكر، وأنه لم يؤسس جامعة الشارقة وفروعها لتخريج الطلبة فحسب، بل ولصقل شخصياتهم وليكونوا كوادر مميزة وفاعلة ضمن مشروع وطني وقومي تنموي، يخدم كل منهم وطنه في مجال تخصصه، "لذلك يوجهنا سموه دائماً بالعمل على تخريج الأجيال من العلماء والباحثين والمهنيين المميزين، من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة".

وتحدث مدير جامعة الشارقة، بحضور الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب والطالبات المنتسبين لهذا لفرع الجامعة بالذيد، عن ضرورة اهتمام الطلاب بالمهارات ونيل العلم، والعمل على تطوير النفس، واستغلال ما تقدمه الجامعة لهم من إمكانات مميزة، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة، أصبحت من كبرى جامعات الدولة، من حيث عدد الطلبة والبرامج الأكاديمية، كما أصبحت الجامعة الأولى في الدولة من ناحية دورها في خدمة وتنمية المجتمع، مؤكداً أنها تخطو خطوات سريعة وراسخة نحو العالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، على ثقة إدارة الجامعة الكبيرة في الهيئتين التدريسية والإدارية بفرع الذيد، للعمل سوياً لخدمة العملية التعليمية والاهتمام بالطلبة والطالبات.

من ناحيته، قدم الدكتور صالح اللهيبي الأستاذ المساعد في التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، نبذة عن فرع الذيد، من حيث الإنجازات التي تحققت منذ افتتاحه عام 2015م، وكيفية ازدياد أعداد الطلبة، وكيفية الاستفادة من نظام التسجيل الإلكتروني، ونظام التعلم الذكي "البلاك بورد".