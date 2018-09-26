جامعة الشارقة تشارك احتفال طلاب كلية الصيدلة بيومهم العالمي

الشارقة 24:

احتفلت كلية الصيدلة في جامعة الشارقة، بيوم الصيدلة العالمي، والذي أقيم بقاعة الرازي في مجمع الكليات الطبية، تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وحضور الدكتورة مريم كلداري، رئيس شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، وأمين عام مساعد اتحاد الصيادلة العرب، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة، وعدد من عمداء الكليات ومدراء الإدارات والمراكز، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة، تحت شعار "الصيادلة خبراء أدويتكم".

بدأت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية، ألقاها عميد كلية الصيدلة مرحباً بالحضور، ومشيراً إلى دور الكلية المتميز، في طرح المقررات الدراسية، التي تهدف إلى إنتاج كوكبة من الصيادلة المهرة المتخصصين، في توفير الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وأكد خلال حديثه على تطبيق الكلية استراتيجيات تعليمية مبتكرة، لتخريج صيادلة يمتلكون مهارات ومعارف، لإحداث فروقات إيجابية في المجتمع المحلي، مضيفاً، أن الكلية تقوم باستقطاب هيئة تدريسية كفء لها خبرات عالية ومتنوعة محلياً ودولياً، تسهم بتميز وفعالية في خدمة المجتمع، بزيادة الوعي العام بالقضايا الصيدلانية والرعاية الصحية، كما تقوم الكلية بتوجيه الطلبة للمشاركة بكافة الأنشطة داخل وخارج الدولة، إلى جانب المشاركة بمسابقات وأبحاث علمية في مؤتمرات الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال الشعراوي، رئيس اللجنة العلمية لطلاب كلية الصيدلة، أن الهدف من هذا الاحتفال، هو التعريف بمهنة الصيدلة، ودعم دور الصيدلي الإكلينيكي في مجاله الأكاديمي، من خلال إبراز دور الصيدلي الفعال في التوعية الصحية، وتعزيز مفهوم السلامة الدوائية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الدوائية المبسطة.

تضمنت فعاليات الحفل جلسات حوارية متنوعة، تحدث خلالها الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة، في الجلسة الأولى، عن مهنة الصيدلة، وأخلاقياتها، ومستقبل طلابها، وفي الجلسة الثانية تحدث الأستاذ رامي شرف، مؤسس شركة ترو نورث، عن مهارات التواصل في المجالات الطبية، أما الجلسة الثالثة فتحدثت فيها الأستاذة اليسيا دوناتو، مؤسسة فيا سانا ويلنس، عن المهارات الحياتية للتغلب على التوتر والضغوطات النفسية، وخلال الجلسة الرابعة، تحدثت الأستاذة كاثيرن وني، عن القيادة والذكاء الاجتماعي.

ومن جانب آخر، تضمنت الفعاليات أنشطة طلابية، ومسابقات علمية متنوعة، حيث ارتدى طلبة السنة الأولى الروب الأبيض، كما شاركوا بمختلف مجالات المعرض، ختاماً، تم تكريم المتحدثين والجهات الراعية، والطلبة الفائزين بمسابقة الملصق العلمية.