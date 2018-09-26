"الشارقة الإسلامي" يشارك في استقبال الطلبة الجدد بالجامعة القاسمية

الشارقة 24:

سعياً منه نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المساهمة في الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى واقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن مبادرة التواصل المجتمعي، شارك مصرف الشارقة الإسلامي مُؤخراً، في حفل استقبال الطلبة الجدد بالجامعة القاسمية في الشارقة ، بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، ومحمد الطنيجي مدير فرع الشارقة الإسلامي بمويلح، وأفراد العلاقات العامة بالمصرف، وعدد كبير من الإداريين والأكاديميين بالجامعة، وجمع كبير من الطلبة الأمر الذي يتماشى مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقام الأستاذ حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بتقديم عرض تعريفي توعوي حول الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وكذلك الخدمات المالية التي يقدمها الشارقة الإسلامي عبر شبكة فروعه في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بعد الترحيب بالطلبة الذين قدموا من 74 دولة مع كل الأمنيات لهم بالتوفيق في الإمارات وفي الشارقة عاصمة الثقافة مع تقديم الدعم المعنوي لهم، وتشجيعهم على دراسة التخصصات التي يستفيد منها مجتمعهم ووطنهم.

وتعرف الطلبة الجدد على أنواع الحسابات والبطاقات المصرفية، والعروض والمنتجات المصممة خصيصاً للطلبة، كما اطلعوا على مواقع فروع المصرف الخمسة في المدينة الجامعية والمنطقة المحيطة، واستمتعوا بالمشاركة في المسابقات التي تمحورت حول المصرف وتاريخه وخدماته، وتضمنت تقديم مجموعة من الجوائز القيمة كالأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب والبطاقات المصرفية المدفوعة مسبقاً وغيرها.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية بمشاركة مصرف الشارقة الإسلامي للعام الثاني على التوالي، وبالفقرات النوعية التي تبهر الحضور وبالجوائز التي تعين الطلبة في حياتهم الأكاديمية، مؤكداً أن العلاقة بين الجامعة القاسمية ومصرف الشارقة الإسلامي تتجاوز الفعاليات السنوية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وتأتي هذه المشاركة المستمرة للمصرف في احتفالات استقبال الطلبة الجدد في الجامعات المختلفة، ضمن مسؤوليته الاجتماعية، بالإضافة إلى حرصه على دعم طلبة الجامعات، ومشاركتهم أجواء بدء العام الأكاديمي الجديد، والاستعداد لمسيرة سنوات من الدراسة والبحث والاجتهاد.

وفي نهاية الحفل تبادل وفد مصرف الشارقة الإسلامي الدروع التذكارية مع إدارة الجامعة القاسمية، كما تم تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقات التي نظمت خلال الحفل، وتسليمهم جوائزهم.