محاضرة لطالبات الجامعة القاسمية بعنوان "أهدافك للعام الجديد"

الشارقة 24:

نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية، محاضرة تحت عنوان "أهدافك للعام الجديد 2018"، قدمتها الدكتورة سمية الشمايلة، المرشدة النفسية بجامعة الشارقة، على مسرح كلية الطالبات.

وتأتي الجلسة في إطار المحاضرات التفاعلية الثقافية التي تقدمها عمادة شؤون الطالبات، في مختلف الأقسام، على مدار العام الأكاديمي، التي من شأنها مساعدة الطالبات على التكيف مع الحياة الجامعية، في أهم مراحل الحياة، ولما تضيفه هذه المرحلة من النمو الشخصي والتعلم الأكاديمي للطالبات، من خلال زيادة نسبة التحصيل الدراسي.

حضر الندوة عدد كبير من الطالبات المستجدات من مختلف التخصصات والكليات، وتميز اللقاء بجو من الحوار التفاعلي والإيجابي.