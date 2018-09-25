جامعة الشارقة توقع مذكرة لطباعة نسخة من القرآن برواية "حفص"

الشارقة 24:

في إطار مد جسور التعاون بين جامعة الشارقة والعديد من مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي، وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة بيت الشارقة الخيري، للتعاون في طباعة نسخة مدققة من القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

وقعها من جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفي الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومن مؤسسة بيت الشارقة الخيري سالم بن محمد الخيال عضو مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ الدكتور عواد الخلف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور عزيز بن فرحان العنزي، والأستاذ إبراهيم محمد الخيال عضو مجلس إدارة المؤسسة.

هدفت مذكرة التفاهم إلى أن تتولى مؤسسة بيت الشارقة الخيري تمويل طباعة المصحف المدقق بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، وبعدد 10 آلاف نسخة، ويقوم بطباعته مؤسسة محمد بن راشد لطباعة المصحف.